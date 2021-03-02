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عضو بالشيوخ: السيسي رئيس بحجم مصر ويسطر اسمه بأحرف من نور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر سابقًا، ودائمًا ينتصر للمواطن البسيط ويصل لنبضه، فهو ليس رئيس عادي وإنما يعرف تفاصيل الحياة اليومية والشخصية للمواطن، مضيفًا: "الرئيس السيسي رئيس بحجم مصر".

وأضاف "نجاتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء خليل، ببرنامج "حبايب مصر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين على الأقل يضرب مثل للعمل السياسي الحقيقي وهو مصلحة الدولة هي مصلحة المواطن، لكونه المكون الأساسي للدولة والرئيس يرسخ ذلك في قراراته التي تأتي في الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمات.

وتابع: "نشعر بالفخر دائمًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن المصري على رأس أولوياته"، قائلا: "الرئيس السيسي يسطر اسمه في التاريخ بأحرف من نور، بصفته زعيما وطنيا يدعم المواطن"، مشددًا على أن قرار الرئيس السيسي يؤكد إحساسه بنبض المواطن.

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