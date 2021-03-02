القاطرة الإفريقية.. عرض إسباني لضم نجم الأهلي

تلقى المالى أليو ديانج، لاعب وسط الأهلى، عرضًا رسميًا من أحد أندية الدورى الإسبانى للحصول على خدماته.

واوضح مصدر بالأهلي، أن ديانج عرض الأمر على جهاز الكرة فى القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

وأضاف المصدر: "حصل ديانج على وعد بمناقشة العرض فى نهاية الموسم الحالى، من الناحية الفنية والمادية، قبل حسم موقفه".

يذكر أن أليو ديانج لا يشارك بصفة أساسية مع الأهلى، فى ظل اعتماد المدير الفنى على خدمات حمدى فتحى وعمرو السولية بالتشكيل الأساسى.