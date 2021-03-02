تنظيم الإخوان يعرقل الحكومة الليبية الجديدة (فيديو)

في الوقت الذي استبشر فيه الليبيون اختيار سلطة تنفيذية جديدة، وبمساعيها للم الشمل والدفع نحو مصالحة وطنية، تحاول قوى "الإسلام السياسي" عرقلة التقدم بوضع العصي في دواليب الحكومة الجديدة، لمنعها من التحرك في اتجاه نيل ثقة البرلمان، والانطلاق في مهامها خلال الأجل القانوني الممنوح لها.

أكدت بوابة أفريقيا الإخبارية من مصادر مطلعة في العاصمة طرابلس مساعي تنظيم الإخوان في ليبيا لعدم مشاركة نواب الغرب الليبي في جلسة البرلمان بمدينة سرت، مشيرين إلى أن التنظيم يعتبر اجتماع سرت انتصارا للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، وطريقا لتمكين الحكومة الجديدة من ثقة البرلمان قبل أن يستجيب رئيسها المكلف لشروط الإخوان، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

أضافت المصادر أن التنظيم يحاول فرض عدد كبير من الأسماء لتولي مناصب وكلاء وزارات، وهي المناصب التي يعتمد عليها التنظيم في اختراق أجهزة الدولة، ووضع يده على جميع الملفات دون أن يكون في الواجهة.

أكد المراقبون وجود خلافات حول تشكيلة حكومة الوحدة، بسبب الضغوطات ممن وصفوهم بــ"المتأسلمين المؤدلجين"، والميليشيات التي شرعنها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وباتت تسيطر على الأمن في العاصمة طرابلس.

حمل المراقبون المجتمع الدولي خطأ إعطاء الإخوان دورا سياسيا جديدا في ليبيا، بعد أن كانوا السبب الرئيسي في الأزمة الراهنة.. فهل ينجح تنظيم الإخوان في عرقلة الحكومة الجديدة؟