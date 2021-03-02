السيطرة علي حريق في مخبز بالمنصورة



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ

لقوات الحماية المدنية يفيد نشوب حريق بفرن عيش بشارع الثانوية بمدينة المنصورة.



وعلى الفور انتقل مدير الحماية المدنية والعميد احمد عوض وكيل ادارة الحماية المدنية، وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المخبر ولم يسفر عن خسائر فى الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى معرفة سبب نشوب الحريق.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق فرن عيش بشارع الثانوية بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية.