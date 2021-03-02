Advertisements

عودة التقلبات.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 3 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (70% تقريبًا).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- الغربية- المنوفية) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكيرى على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
عودة التقلبات.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
عودة التقلبات.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من إدارة الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ 43 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 11 ساعة

القاطرة الإفريقية.. عرض إسباني لضم نجم الأهلي

منذ 40 دقيقة

الموت يفجع المخرج خالد يوسف.. تفاصيل

منذ 33 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ يوم

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 22 ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

06:23 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

06:00 م

الموت يفجع المخرج خالد يوسف.. تفاصيل

06:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات