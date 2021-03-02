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رسالة قوية من أشرف قاسم للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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عقد أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق اليوم وطالبهم خلالها بالتركيز في لقاء الترجي المقرر له يوم السبت المقبل.

وطلب المشرف على الكرة من اللاعبين محاسبة أنفسهم على ضياع النقاط في الفترة الأخيرة كما طالبهم بالتكاتف، وعدم الحديث عن أي أمور أخرى سوى العودة لمستوى الفريق واستعادة الانتصارات والتركيز في مواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل.

وطالب أشرف قاسم اللاعبين بعدم الاعتراض على أي أمور فنية وضرورة تقديم المصلحة العامة ومصلحة الفريق على المصلحة الشخصية.

وفي الوقت نفسه، طلب أشرف قاسم من اللاعبين الاعتذار لجماهير الزمالك عن طريق العودة للانتصارات واللعب برجولة في المباريات المقبلة.

ووعد اللاعبون المشرف على الكرة ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة واستعادة الانتصارات.

ويواجه الزمالك فريق الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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