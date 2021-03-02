Advertisements

طبيب الزمالك يصل تونس لتفقد فندق الإقامة والإجراءات الاحترازية قبل مواجهة الترجي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements

وصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل إلى تونس، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق؛ وذلك لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الفريق بتونس، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في اللقاء الذي يقام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وقرر طبيب الزمالك السفر إلى تونس مبكرا؛ لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه البعثة، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويرغب أسامة في عدم ترك أي مجال للصدفة في الرحلة؛ لتفادي إصابة أي لاعب بفيروس كورونا.

أخبار تهمك

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ ساعة و نصف

القاطرة الإفريقية.. عرض إسباني لضم نجم الأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 20 ساعة

الموت يفجع المخرج خالد يوسف.. تفاصيل

منذ 33 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 11 ساعة

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ 13 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ يوم

بيان عاجل من إدارة الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ 43 دقيقة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

06:23 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

06:00 م

الموت يفجع المخرج خالد يوسف.. تفاصيل

06:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات