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استشاري باطنة بمستشفى موسكو يكشف حقائق مهمة عن لقاح كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:48 م
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد سعد، استشاري الباطنة بمستشفى موسكو، إنه تم تلقيح حوالي مليون مواطن بلقاح سبوتنيك الروسي، مشيرًا إلى أنه لم تظهر أي أعراض خطيرة على من تلقى هذا القاح، مؤكدًا أن الأعراض تكون خفيفة مثل ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء خليل، ببرنامج "حبايب مصر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أهم ميزة للقاح الروسي هو فاعليته وتضمنه لميزة الناقل، وأن تخزينه يتم ما بين درجتين مئوية إلى ثماني درجات فيسهل حفظه في الثلاجة، بالإضافة إلى أنه سيتم إنتاج نوع آخر من اللقاح وهذا النوع سيكون سهل الانتقال والتخزين.

وأوضح استشاري الباطنة بمستشفى موسكو، أنه تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وأيضا المواطنين الروس المتواجدين بروسيا، لتوعية للمصريين بخطورة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كثيرا من المواطنين والجالية المصرية والعربية من الدول العربية الأخرى تفاعلوا مع الصفحة، والإجابة عن كافة الأسئلة التي تأتي من المتابعين للصفحة.

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