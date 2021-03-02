شاهد.. أحدث ظهور لعمرو دياب عبر "فيس بوك"

شارك المطرب عمرو دياب، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث ظهر في الصورة باطلالة كلاسيكية، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.



في سياق متصل، نشرت أنغامي اليوم ٢٨ فبراير عبر صفحات التواصل الاجتماعي الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر فبراير في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.



و قد تصدر عمرو دياب وحمزة نمرة الاستماعات في مصر والسعودية ولبنان والعراق.



اما ادهم نابلسي وجوزيف عطيه فقد تصدرا القوائم في لبنان والسعوديه هم ومحمد المجذوب وإياد طانوس.



و في المغرب العربي تحتل أغنية سعد المجرد وزوهير الباهوي الصداره وذلك منذ صدورها في يناير الماضي، وفي تونس تصدر تاتي جي ١٣ القائمة بثلاث أغاني من البومه الجديد روميو.



توب 5 مصر

١- يا أنا يا لاء

عمرو دياب

٢- فاضي شوية

حمزة نمرة

٣- شكرًا

عمرو دياب

(٤- فكك (مع عنبة

دبل زوكش

٥- محسود

عمرو دياب



جدير بالذكر أن كليب "وانا معاك"، تم تصويره في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي، وهو من إخراج طارق العريان،أغنية "وانا معاك"، من تأليف خالد تاج الدين، توزيع عادل حقي، ألحان خالد عز.



