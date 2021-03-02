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الجودو يغادر القاهرة للمشاركة في بطولة الجراند سلام باوزبكستان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تغادر القاهر مساء اليوم الثلاثاء بعثة منتخبنا الوطني للجودو  للمشاركة فى بطولة جراند سلام التي تستضيفها مدينة طشقند الاوزبكستانية خلال الفترة ٣ وحتي ٨  مارس الجاري ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية رقم32 التي تقام بمدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة من ٢٣ يوليو وحتى ٩ أغسطس المقبلين. 

تضم البعثة أدهم جمالوف
مديرا فتيا، واللاعبون محمد محى الدين وزن ٧٣ كيلو جراما، ومحمد على عبد العال وعبد الرحمن 
محمد وإن ٨١ كيلو جراما ، 
ورمضان درويش وزن  ١٠٠ كيلو جرام. 

ومن المنتظر أن يستمر اللاعبوو بعد إنتهاء البطولة للمشاركة فى معسكر إعداد بطشقند من يوم ٨/ ٣ حتى ١٦ /  ٣، وينضم للمعسكر من القاهرة، اللاعبون محمد عبد الموجود وأحمد على عبد الرحمن وحاتم عبد الآخر 
والمدرب العام إسلام الشهابى.

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