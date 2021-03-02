الجودو يغادر القاهرة للمشاركة في بطولة الجراند سلام باوزبكستان





تغادر القاهر مساء اليوم الثلاثاء بعثة منتخبنا الوطني للجودو للمشاركة فى بطولة جراند سلام التي تستضيفها مدينة طشقند الاوزبكستانية خلال الفترة ٣ وحتي ٨ مارس الجاري ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية رقم32 التي تقام بمدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة من ٢٣ يوليو وحتى ٩ أغسطس المقبلين.





تضم البعثة أدهم جمالوف

مديرا فتيا، واللاعبون محمد محى الدين وزن ٧٣ كيلو جراما، ومحمد على عبد العال وعبد الرحمن

محمد وإن ٨١ كيلو جراما ،

ورمضان درويش وزن ١٠٠ كيلو جرام.





ومن المنتظر أن يستمر اللاعبوو بعد إنتهاء البطولة للمشاركة فى معسكر إعداد بطشقند من يوم ٨/ ٣ حتى ١٦ / ٣، وينضم للمعسكر من القاهرة، اللاعبون محمد عبد الموجود وأحمد على عبد الرحمن وحاتم عبد الآخر

والمدرب العام إسلام الشهابى.