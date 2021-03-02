"قاضية" أفشة و "ميراث" بنشرقي.. نجوم الكرة المصرية على أوراق الامتحانات





وافترض استاذ المادة إصابة المغربي أشرف بنشرقي بفيروس كورونا ووفاته في مصر، وظهور شقيق له يحمل الجنسية المصرية ودخل في مشاكل كبيرة مع زوجة اللاعب وأولاده على الميراث، ووصل الأمر لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة، وطلب من الطلاب الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالأمر وفقًا لدراستهم للمادة.





واشتعل غضب الجماهير البيضاء وإدارة الزمالك تجاه استاذ مادة "القانون الدولي الخاص" بكلية الحقوق، بعدما جاء سؤاله عن أشرف بنشرقي متضمنًا اساءة كبيرة للاعب واستهانة بمشاعر أسرته وجماهير الزمالك وكذلك الأشقاء المغاربة، وقررت إدارة جامعة سوهاج إيقاف ندب عضو هيئة التدريس وإحالته للتحقيق.





نجم الزمالك ليس أول لاعب يظهر على أوراق الامتحانات بالمدارس والكليات المختلفة في مصر وخارجها، بل سبقه العديد من اللاعبين المصريين والمحترفين بالدوري المصري الذين ظهورا في أسئلة الامتحانات، خاصة وأن كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى في الوطن العربي، وهناك ارتباط وثيق بينها ومختلف المجالات الأخرى.





"القاضية ممكن" في امتحان الهندسة الإلكترونية





استعان الدكتور محمد عزت أستاذ مادة الهندسة الإلكترونية الميكرومترية بصورة لمحمد مجدي أفشة نجم الأهلي وصاحب هدف الحسم في شباك الزمالك خلال مباراة نهائي القرن بالنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في ورقة امتحان الميدتيرم لطلاب الفرقة الرابعة قسم اتصالات، وكتب عليها :"والقاضية إيه؟ .. القاضية ممكن"، وتم إيقاف الدكتور عن العمل وإحالته للتحقيق.





إصابة محمد صلاح في امتحان بجامعة دمشق





تضمن امتحان كلية الحقوق بجامعة دمشق السورية سؤالًا عن الإصابة الشهيرة التي تعرض لها محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 على يد المدافع الإسباني سيرجيو راموس نجم ريال مدريد.





وجاء نص السؤال كالتالي: "تسبب راموس بإصابة صلاح خلال نهائي أبطال أوروبا 2018. بطبيعة الحال، لا يمكن مساءلة راموس على ما فعله هذا من الناحية الجزائية، وذلك لعلة توافر 4 شروط تجعل باجتماعها استعمال العنف مبررا في الألعاب الرياضية. عدد هذه الشروط تعداد فقط".

هدف حسن شحاتة "الملغي" في جامعة عين شمس أكد حسن شحاتة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن أحد أساتذة في جامعة عين شمس استعان بهدفه الشهير في شباك النادي الأهلي موسم 1981 / 1982 والذي تم إلغائه بداعي التسلل رغم صحة الهدف، في امتحان احدى الكليات، جاء السؤال "اثبت صحة هدف حسن شحاتة في الأهلي؟"، مؤكدًا أن ذلك دليل على صحة الهدف والذي أثار إلغائه جدلا كبيرًا وقتها.

هدف "أبوتريكة" في الكاميرون بامتحان كلية الهندسة تضمن امتحان الميكانيكا لاعدادي كلية الهندسة بجامعة عين شمس سؤالًا عن هدف "أبوتريكة" في مرمى الكاميرون بنهائي أمم إفريقيا 2008 وجاء السؤال: "في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا هذا العام بين مصر والكاميرون استخلص زيدان الكرة من قلب دفاع الكاميرون ثم مررها أرضية زاحفة لتتحرك في خط مستقيم أفقي بسرعة ابتدائية ٢٠م/ث وبعجلة قصيرة ٠.٧٦ وعند النقطة A قابل أبوتريكة الكرة".

محمد صلاح يظهر في امتحان إنجليزي بفلسطين فوجئ طلاب الثانوية العامة في فلسطين بسؤال التعبير في مادة اللغة الإنجليزية عن النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، ولم يتوقع أن يأتي واضع الامتحان بسؤال عن لاعب مصري، إلى أنهم أعربوا عن سعادتهم وقتها خاصة وأن اللاعب كان يحقق نجاحات كبيرة في مشواره الاحترافي وكان مثل وقدوة لكل شباب العرب.

أثارت صورة لورقة امتحان مادة "القانون الدولي الخاص" بكلية الحقوق في جامعة سوهاج، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بعدما تضمن الامتحان سؤالًا عن الدولي المغربي أشرف بنشرقي نجم الزمالك السابق، وحمل السؤال إساءة كبيرة للاعب واستهانة بمشاعر أسرته والجماهير البيضاء.