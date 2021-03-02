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تعاون بين جامعة المنصورة ومركز خدمات ذوي الهمم والمجلس القومي للمرأه

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقبلت الدكتورة سماح خميس مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الهمم، ونائب مدير المركز الدكتورة ايمان احمد ابو الفضل، الدكتورة أمينه شلبى مقرر المجلس القومى للمرأة فرع الدقهلية،والدكتورة سحر الدكرورى عضو المجلس لبحث سبل التعاون بين الجانبين فيما يختص بقضايا الأشخاص ذوي الهمم.

جاء الاهتمام من قبل جامعة المنصورة لاعتبار ذوى الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع والذى سوف يكون له أكبر الأثر فى المساهمة فى جذب المؤسسات المجتمعية المختلفة نحو تقديم الحلول المختلفة لهذه القضايا وخاصة التى تتعلق بالأمهات والاسرة المعيلة لأشخاص من ذوى الهمم المختلفة ( البصرية - الحركية - السمعية - التوحد والاعاقات البينية المختلفة ) فى ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بقضايا المرأة والطفل.
تعاون بين جامعة المنصورة ومركز خدمات ذوي الهمم والمجلس القومي للمرأه
تعاون بين جامعة المنصورة ومركز خدمات ذوي الهمم والمجلس القومي للمرأه
تعاون بين جامعة المنصورة ومركز خدمات ذوي الهمم والمجلس القومي للمرأه
تعاون بين جامعة المنصورة ومركز خدمات ذوي الهمم والمجلس القومي للمرأه
تعاون بين جامعة المنصورة ومركز خدمات ذوي الهمم والمجلس القومي للمرأه
تعاون بين جامعة المنصورة ومركز خدمات ذوي الهمم والمجلس القومي للمرأه
تعاون بين جامعة المنصورة ومركز خدمات ذوي الهمم والمجلس القومي للمرأه
تعاون بين جامعة المنصورة ومركز خدمات ذوي الهمم والمجلس القومي للمرأه

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