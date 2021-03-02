سلطان أحمد الجابر: العالم سيظل يحتاج النفط والغاز "لعقود كثيرة قادمة"

قال سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ووزير الدولة في الحكومة الاتحادية بالإمارات العربية اليوم الثلاثاء إنه ستكون هناك حاجة إلى النفط منخفض التكلفة حتى في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولا في الطاقة.

وأبلغ الجابر مؤتمر سيرا ويك الذي تنظمه آي.اتش.إس ماركت "سيظل العالم بحاجة إلى النفط والغاز لعقود كثيرة قادمة، لا شك في ذلك". وقال إن الطلب على النفط سينتعش بقيادة تعاف من جائحة فيروس كورونا في الصين والهند.

وأضاف أن أدنوك خفضت تكاليف التشغيل لديها عن طريق العمل بكفاءة أعلى تقنيا.