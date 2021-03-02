Advertisements

سلطان أحمد الجابر: العالم سيظل يحتاج النفط والغاز "لعقود كثيرة قادمة"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ووزير الدولة في الحكومة الاتحادية بالإمارات العربية اليوم الثلاثاء إنه ستكون هناك حاجة إلى النفط منخفض التكلفة حتى في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولا في الطاقة.

 

وأبلغ الجابر مؤتمر سيرا ويك الذي تنظمه آي.اتش.إس ماركت "سيظل العالم بحاجة إلى النفط والغاز لعقود كثيرة قادمة، لا شك في ذلك". وقال إن الطلب على النفط سينتعش بقيادة تعاف من جائحة فيروس كورونا في الصين والهند.

 

وأضاف أن أدنوك خفضت تكاليف التشغيل لديها عن طريق العمل بكفاءة أعلى تقنيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سلطان أحمد الجابر الامارات أدنوك الإماراتية

أخبار تهمك

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ 11 دقائق

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يفجع المخرج خالد يوسف.. تفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من إدارة الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ 41 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ يوم

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

منذ ساعة و 13 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 20 ساعة

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ ساعة و نصف

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ ساعتين و 12 دقيقة

القاطرة الإفريقية.. عرض إسباني لضم نجم الأهلي

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

إنطلاق فعاليات " أديبك 2018 " للبترول الإثنين المقبل بالإمارات

"أدنوك" الإماراتية و"أرامكو" السعودية يوقعان اتفاقية في مجال الغاز الطبيعي والمسال

"أدنوك" تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

أدنوك تُرسي عقد استكشاف منطقتين بحريتين على كونسورتيوم تقوده إيني

"النفط والغاز في الشرق الأوسط" تختار سلطان الجابر الشخصية الأكثر تأثيرًا

الإمارات تؤكد التزامها بإمداد الهند بالنفط وغاز البترول رغم الهجوم على الناقلات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

06:23 م

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

06:00 م

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات