دانا أبو زيد عن عملها مع عادل إمام :"بودي جارد بصمة في مشواري الفني"





أعربت الفنانة دانا أبو زيد عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الجيدة التي تلقتها على دور"هيا" التي قدمته في مسرحية "بودي جارد" مع الزعيم عادل إمام، وذلك بعد عرضها على إحدى المنصات الالكترونية.



وقدمت الفنانة دانا أبو زيد في العرض شخصية "هيا"، وهي فتاة مستهترة تنضم هي وإخوتها إلى عبدة الشيطان، حتى خرج الزعيم من السجن وحول مسارهم وأرشدهم الى الطريق الصحيح.



وقالت دانا أبو زيد في تصريحات صحفية لها :"شرف لي أن تكون بدايتي التمثيلية أمام النجم عادل امام، فأنا اعتبرها أفضل سنوات عمري الفنية على الإطلاق وبصمة للتاريخ، فقد جمعتني به مواقف كثيرة مضحكة ولي ذكريات معه لن أنساها، لاسيما في إحدى مشاهد طقوس عبدة الشيطان وأنا أحاول أن اسقيه من الدم لينضم إلينا في عالمنا المجهول.



وأشارت دانا إلى أنها تعلمت الكثير من إدارة فرقة الفنانين المتحدين على مدار 7 سنوات على مسرح الهرم، ووجهت الشكر للمخرج رامي إمام والفنان خالد سرحان الذين قاموا بترشيحها للمشاركة في العرض، وإلى زملائها في المسرحية، ولاسيما عماد زيادة، أحمد التهامي، شريف ادريس فقد جمعتهم كيمياء ظهرت في مشاهد كثيرة على مستوى التمثيل أو حتى في الأداء الحركي أثناء الأغاني.

وقالت الفنانة دانا أبو زيد أنها ستشارك في السباق الرمضاني القادم من خلال مسلسل "زي البيت الوقف" مع الفنانة زينة، وهو من تأليف أحمد الشخيبي، ومن إخراج عصام عبد الحميد، وتقدم خلاله دور فتاة لبنانية.



مسرحية "بودي جارد" بطولة عادل إمام، رغدة، سعيد عبد الغني، عزت أبو عوف، فايق عزب، ضياء عبد الخالق، عماد زيادة، أحمد التهامي، شريف إدريس، إنتاج فرقة الفنانين المتحدين، تأليف سمير خفاجة، يوسف معاطي، إخراج مسرحي رامي إمام، وأخرجها أحمد صقر، واستمر عرضها على خشبة المسرح 11 سنة متتالية مع بعض التغييرات في فريق العمل، و تم تصويرها عام 2009 ولكنها ظلت حبيسة الادراج إلى ان تم عرض النسخة التلفزيونية منها الإسبوع الماضي عبر إحدى المنصات الإلكترونية.