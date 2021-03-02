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موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على كريستال بالاس، اليوم الأربعاء، على ملعب سيلهورست بارك في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وستُذاع على شبكة قنوات Bein Sports HD، عبر قناتي Bein Sports HD 1، Bein Sports HD 2، في نسختها الجديدة الخاصة بمباريات البريميرليج.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 26 مباراة، خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق 12 نقطة، بينما كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

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