عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا





يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





غيابات الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي، مساء الجمعة الموافق 5-3-2021، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تلقى، خسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





من جانبه يفقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مجهودات كلا من، علي معلول وناصر ماهر ووليد سليمان، أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، بعد تأكيد أحمد أبوعبلة رئيس المنظومة الطبية بالنادي الأهلي غياب الثلاثي بسبب الإصابة.





ويأتي الأهلي في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاثة نقاط بعد جولتين من دور المجموعات حيث جمعهم المارد الأحمر من الفوز أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.



