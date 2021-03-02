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مسئول سابق بالري يكشف الموقف حال عدم التوصل لاتفاق حول سد النهضة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق بوزارة الري، إنه لا بد من الوصول لاتفاق قانوني ملزم قبل نهاية العام المائي الحالي حتى لا يتعقد المشهد.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في حال عدم الوصول لاتفاق فإن الأزمة سوف تتفاقم خلال الأعوام المقبلة.

ولفت إلى أن المصلحة بين مصر والسودان مشتركة، والعلاقات العسكرية بينهما قوية وأي تهديدات ستكون للدولتين وليس دولة واحدة وعلى أثيوبيا إدراك هذا الأمر.
وأضاف مطاوع، أن ما تدعيه أديس أبابا بأن سد النهضة مشروع تنموي «قربة مخرومة» تجر العديد من المشاكل لأثيوبيا إلى جانب مشاكلها الداخلية والمشاكل مع المجتمع الدولي بأثره.

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