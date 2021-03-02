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خالد عكاشة: مصر والسودان ترفضان اتجاه إثيوبيا لسياسة الأمر الواقع

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:03 م
داليا الحسين
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن لقاء وزير خارجية السودان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على درجة بالغة من الأهمية، كونها تأتي في لحظة تمر بها المنطقة بالعديد من الإشكاليات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن التعاون بين مصر والسودان أمر ضروري في ظل تعثر أكثر من جولة لمفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن محاولة إثيوبيا فرض سياسة الأمر الواقع أمر غير مقبول من قبل القاهرة والخرطوم.

وأكمل: "إثيوبيا تمر بظروف صعبة، في ظل ترقب وقلق عالمي"، مؤكدا أن العلاقات المصرية السودانية استثنائية، وتتمتع بدرجة كبيرة من الخصوصية.

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