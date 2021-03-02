طبيبة تكشف خطورة استخدام كريمات مجهولة المصدر



قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن هناك بعض النساء تعاني من تصبغ بشرة الوجه، ويتمثل ذلك في الهالات السوداء تحت العينين أو السواد وحول الفم أو اسمرار الوجه كاملًا نتيجة التعرض لأشعة الشمس ووجود بعض التجاعيد والتي تنذر بالشيخوخة المبكرة، مشيرة إلى أن بعض النساء يستخدمون كريمات مجهولة المصدر دون سند علمي ولكنهم يعتمدون على معلومات من على السوشيال ميديا.



وأضافت "أبو السعود"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك ماركات لكريمات لتفتيح البشرة، الأمر الذي يتسبب في حيرة المرأة خاصة إذا كانت لم تجرب المنتج من قبل أو لا تعرف معلومات كافية عنه وتدفعها لشرائه، مشيرة إلى أن كريم بينكي لتفتيح البشرة هو كريم لتفتيح الوجه والمناطق الحساسة ويعالج الشيخوخة المبكرة من خلال عدة معايير أهمهما الجودة العالية والمكونات الطبيعية الآمنة واللطيفة على البشرة وسرعة المفعول.



وتابعت: "يتميز كريم بينكي لتفتيح البشرة بقدرته على التخلص من البقع الداكنة أيًا كان سببها، وذلك لقدرته على إزالة كلًا من ترسيبات الميلانين التي تظهر على شكل صبغات داكنة، وبقع فرط الصبغة، وبقع الشيخوخة، وبقع الشمس، والصبغة الغامقة المرتبطة بالهرمونات، والبقع الداكنة الناتجة عن تناول حبوب منع الحمل".



