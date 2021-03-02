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أخصائي تغذية يوضح فؤائد القهوة الخضراء في إنقاص الوزن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك موضوع شائع ومنتشر منذ القدم، حيث يعتقد البعض أن للقهوة الخضراء تحديدًا دور في فقدان الوزن، مشيرًا إلى أن أحماض الكلوروجينيك التي تحتويها القهوة الخضراء تساعد بدورها في عملية فقدان الوزن.

وأضاف "نوبل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه عندما يتم تحميص حبوب القهوة تقل مستويات أحماض الكلوروجينيك فيها، وبالتالي تكون هذه المادة بأعلى مستوياتها في حبوب القهوة الخضراء، ولذلك تنبع العلاقة في دور القهوة الخضراء للتخسيس؛ مشيرًا إلى أن خلاصة حبوب القهوة الخضراء تعمل على خفض الالتهابات في الجسم، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على مستوى السكر في الدم.

وتابع: "هناك دور محدود لاستخدام القهوة الخضراء للتخسيس، حيث تعمل أحماض الكلوروجينيك على مساعدة الجسم في حرق الدهون وتقليل فعالية امتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي تحسين مستويات الكوليسترول في الجسم".

وأشار إلى أنه من فؤائد مشروب القرفة التخسيس، أنه من أفضل الطرق لتتمكن من تخسيس وزنك وحرق الدهون بكل سهولة، لافتًا إلى أن مشروب القرفة من أفضل التوابل الحارة التي لها نكهة حلوة وخصائص طبية، ويعرف مشروب القرفة بفقدان الوزن على أنه انخفاض كتلة الجسم الكلية بسبب فقدان السوائل والدهون في الجسم والأنسجة الدهنية.

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