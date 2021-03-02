Advertisements

أخصائي تغذية يكشف عن مشروبات تُسبب السمنة في الشتاء

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال الدكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية، إنه في ليالي الشتاء ومع برودة الطقس يلجأ البعض لتناول الأطعمة والمشروبات اعتقادًا منهم بأنها تشعرهم بالدفء وتمنحهم الطاقة، ولكن بعضها يسبب زيادة في الوزن ويؤدي للإصابة بالسمنة.

وأضاف "نوبل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تناول المشروبات الباردة يسبب شعور الجسم بالحاجة إلى التدفئة فيتناول كميات أكبر من الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وينصح باستبدالها بتناول المشروبات الدافئة مثل اليانسون والنعناع والحلبة، حيث تُشعر الجسم بالدفء وتقلل من كميات الطعام التي يحتاج إليها.

وتابع: "المشروبات الغازية يتناولها البعض في فصل الشتاء لتعويض احتياج الجسم للماء، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والسكريات، مما يؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم، وزيادة الوزن وتسوس الأسنان وهشاشة العظام، ويمكن استبدالها بالمياه أو العصائر الطبيعية بكميات قليلة.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

القاطرة الإفريقية.. عرض إسباني لضم نجم الأهلي

منذ 42 دقيقة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 22 ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

منذ ساعة و 17 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ ربع ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ ساعتين و 16 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 11 ساعة

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من إدارة الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ أقل من ساعتين

الموت يفجع المخرج خالد يوسف.. تفاصيل

منذ 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

06:23 م

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

06:00 م

الموت يفجع المخرج خالد يوسف.. تفاصيل

06:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات