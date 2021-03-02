أخصائي تغذية يكشف عن مشروبات تُسبب السمنة في الشتاء



قال الدكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية، إنه في ليالي الشتاء ومع برودة الطقس يلجأ البعض لتناول الأطعمة والمشروبات اعتقادًا منهم بأنها تشعرهم بالدفء وتمنحهم الطاقة، ولكن بعضها يسبب زيادة في الوزن ويؤدي للإصابة بالسمنة.



وأضاف "نوبل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تناول المشروبات الباردة يسبب شعور الجسم بالحاجة إلى التدفئة فيتناول كميات أكبر من الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وينصح باستبدالها بتناول المشروبات الدافئة مثل اليانسون والنعناع والحلبة، حيث تُشعر الجسم بالدفء وتقلل من كميات الطعام التي يحتاج إليها.



وتابع: "المشروبات الغازية يتناولها البعض في فصل الشتاء لتعويض احتياج الجسم للماء، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والسكريات، مما يؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم، وزيادة الوزن وتسوس الأسنان وهشاشة العظام، ويمكن استبدالها بالمياه أو العصائر الطبيعية بكميات قليلة.



