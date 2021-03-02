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الكهرباء تكشف حقيقة فصل التيار بشكل مفاجئ عن العدادات مسبوقة الدفع

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الشائعات التي ترددت حول فص التيار الكهربائي عن المستهلكين بشكل مفاجئ.

وقال حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «العدادات مسبوقة الدفع تنبه المواطنين قبل انتهاء الشحن عبر إنذار»، مشيرا إلى أن عدد العدادات مسبوقة الدفع تخطت 10 ملايين حتى الآن.

وأكد حرص وزارة الكهرباء على تطوير العدادات مسبوقة الدفع بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه حال انتهاء شحن العداد مسبوق الدفع خلال فترة الليل يتم تأجيل عملية قطع التيار حتى بداية اليوم الجديد.

ولفت إلى أن العداد الكودي خاص بالمباني المخالفة، وليس له علاقة بـ «مسبوق الدفع»، موضحا أن الوزارة بدأت تركيب العداد الذكي في بعض المناطق بشكل تجريبي، والذي يتم شحنه إلكترونيا دون الحاجة إلى كارت شحن.

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