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اجتماع مشترك بين 'الوطنية للصحافة' والنقابة لبحث الإجراءات الاحترازية للانتخابات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:11 م
عبدالصادق الشوربجي
عبدالصادق الشوربجي
ميسون أبو الحسن
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عقد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعًا؛ لبحث الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الصحفية، لمواجهة كورونا في الفترة القادمة، وذلك لضمان سلامة الصحفيين خلال إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وشارك في الاجتماع، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وخالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومحمد شبانة سكرتير عام النقابة.

وحضر من المؤسسات الصحفية، عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأحمد باشا رئيس تحرير مجلة روزاليوسف؛ حيث تم الاتفاق على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الزملاء.

ويتولى الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبدالعزيز، عضوي الهيئة، متابعة الإجراءات، وعلى هامش اللقاء أكد النقيب ورئيسا تحرير الجمهورية وروزاليوسف، تجاوز أي خلافات سابقة، وذلك حفاظًا على مصالح المهنة والصحفيين.

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