كلاكيت تاني مرة.. الصحافة تعيد الأمور لنصابها و"تنشيط السياحة" تهتم بزيارة العالمي لويس فيجو

نشرت وزارة السياحة والآثار صورة للويس فيجو اللاعب البرتغالي الدولي المعروف وهو أمام أهرامات الجيزة، وهي الصورة التي نشرها على حسابه الشخصي وحصلت على ما يزيد عن 12 ألف أعجبني.وكان عدد من نجوم الكورة العالميين زار مصر ومنهم البرتغالي لويس فيجو والإسباني فيرناندو هييرو، النجوم السابقين في ريال مدريد، وروبيرتو كارلوس وميشيل سلجادو، وحرصوا علي زيارة الأماكن الأثرية.وحصدت صورة فيجو خلال ساعة واحدة 12500 مشاهدة و609 تعليق وأكثر من 300 مشاركة، فعدد متابعي فيجو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يبلغ 2 مليون متابع.أما صورة لويس فيجو أمام الأهرامات مع نجوم الكرة العالميين فيرناندو هييرو وروبيرتو كارلوس وميشيل سلجادو في يوم واحد أكثر من 62 ألف مشاهدة وأكثر من 3100 تعليق و2850 مشاركة.وكانت هيئة التنشيط السياحي قد أعلنت عن خطة ترويجية تعتمد على المدونين ومشاهير التواصل الاجتماعي، وقد سلطت الفجر الضوء على من دعتهم الوزارة تحت مسمى "المشاهير والمؤثرين" واكتشفنا أن أشهرهم حصلت صوره على 70 لايك.وتجاهلت هيئة تنشيط السياحة وجود النجوم لويس فيجو ورفاقه، والتي حصدت صورة واحدة لأحد أفراده خلال ساعة واحدة ما يزيد عن 12 ألف أعجبني، والصورة الجماعية لهم حصدت ما يزيد عن 60 ألف لايك.وتساءلت الفجر من خلال تقرير صحفي عن سبب التجاهل لهؤلاء النجوم، وبعد نشر التقرير بحوالي 4 ساعات مع صور هؤلاء النجوم، قامت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار بنشر صورة النجم العالمي مع التعليق الذي سجله على صفحته الشخصية.إقرأ الموضوع السابق: "فيجو أمام الأهرامات يحصد 12 ألف لايك" ولا عزاء لمدوني تنشيط السياحة.. عبر هذا