Advertisements

كلاكيت تاني مرة.. الصحافة تعيد الأمور لنصابها و"تنشيط السياحة" تهتم بزيارة العالمي لويس فيجو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
نشرت وزارة السياحة والآثار صورة للويس فيجو اللاعب البرتغالي الدولي المعروف وهو أمام أهرامات الجيزة، وهي الصورة التي نشرها على حسابه الشخصي وحصلت على ما يزيد عن 12 ألف أعجبني.

وكان عدد من نجوم الكورة العالميين زار مصر ومنهم البرتغالي لويس فيجو والإسباني فيرناندو هييرو، النجوم السابقين في ريال مدريد، وروبيرتو كارلوس وميشيل سلجادو، وحرصوا علي زيارة الأماكن الأثرية.

وحصدت صورة فيجو خلال ساعة واحدة 12500 مشاهدة و609 تعليق وأكثر من 300 مشاركة، فعدد متابعي فيجو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يبلغ 2 مليون متابع.

أما صورة لويس فيجو أمام الأهرامات مع نجوم الكرة العالميين فيرناندو هييرو وروبيرتو كارلوس وميشيل سلجادو في يوم واحد أكثر من 62 ألف مشاهدة وأكثر من 3100 تعليق و2850 مشاركة.

وكانت هيئة التنشيط السياحي قد أعلنت عن خطة ترويجية تعتمد على المدونين ومشاهير التواصل الاجتماعي، وقد سلطت الفجر الضوء على من دعتهم الوزارة تحت مسمى "المشاهير والمؤثرين" واكتشفنا أن أشهرهم حصلت صوره على 70 لايك.

وتجاهلت هيئة تنشيط السياحة وجود النجوم لويس فيجو ورفاقه، والتي حصدت صورة واحدة لأحد أفراده خلال ساعة واحدة ما يزيد عن 12 ألف أعجبني، والصورة الجماعية لهم حصدت ما يزيد عن 60 ألف لايك.

وتساءلت الفجر من خلال تقرير صحفي عن سبب التجاهل لهؤلاء النجوم، وبعد نشر التقرير بحوالي 4 ساعات مع صور هؤلاء النجوم، قامت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار بنشر صورة النجم العالمي مع التعليق الذي سجله على صفحته الشخصية.

إقرأ الموضوع السابق: "فيجو أمام الأهرامات يحصد 12 ألف لايك" ولا عزاء لمدوني تنشيط السياحة.. عبر هذا الرابط
كلاكيت تاني مرة.. الصحافة تعيد الأمور لنصابها و"تنشيط السياحة" تهتم بزيارة العالمي لويس فيجو
كلاكيت تاني مرة.. الصحافة تعيد الأمور لنصابها و"تنشيط السياحة" تهتم بزيارة العالمي لويس فيجو
كلاكيت تاني مرة.. الصحافة تعيد الأمور لنصابها و"تنشيط السياحة" تهتم بزيارة العالمي لويس فيجو
كلاكيت تاني مرة.. الصحافة تعيد الأمور لنصابها و"تنشيط السياحة" تهتم بزيارة العالمي لويس فيجو

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ يوم

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

منذ أقل من نصف ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 23 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

القاطرة الإفريقية.. عرض إسباني لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه باتشيكو

منذ ساعتين و 17 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 12 ساعة

الموت يفجع المخرج خالد يوسف.. تفاصيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

منذ أقل من ساعتين

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ ساعة و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

07:26 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

06:23 م

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

07:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات