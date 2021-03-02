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تعرف على لقاءات ختام الدور الأول بمجموعة القناة " القسم الثالث "

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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تقام غدا الأربعاء لقاءات الجولة الخامسة عشر للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث وهي الأخيرة بالدور الأول ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات .

الرباط و الأنوار / غزل دمياط
غزل السويس / سماد السويس
ميت الخولي / دمياط
المطرية / بورفؤاد
أبو صوير / كهرباء الإسماعيلية
رأس البر / منشية الشهداء
النوبة / القنطرة غرب


- يتطلع فريق بورفؤاد لحصد الفوز من أجل البقاء بالقمة ، حيث الفارق بينه وفريق دمياط صاحب المركز الثاني نقطتين ، فيما يحتل أبو صوير المركز الأخير برصيد 5 نقاط .

هذا ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :

1 - بورفؤاد 29 نقطة
2- دمياط 27 نقطة
3- النوبة 25 نقطة
4- كهرباء الإسماعيلية 25 نقطة
5-الشهداء 23 نقطة
6- رأس البر 22 نقطة
7- أبو شحاتة 20 نقطة
8- الرباط و الأنوار 18 نقطة
9- القنطرة 16 نقطة
10 - ميت الخولي 14 نقطة
11_ المطرية 12 نقاط
12 - غزل دمياط 11 نقاط
13- سماد السويس 10 نقاط
14- غزل السويس 7 نقاط
15- أبو صوير 5 نقاط

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