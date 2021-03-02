تعرف على لقاءات ختام الدور الأول بمجموعة القناة " القسم الثالث "

تقام غدا الأربعاء لقاءات الجولة الخامسة عشر للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث وهي الأخيرة بالدور الأول ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات .



الرباط و الأنوار / غزل دمياط

غزل السويس / سماد السويس

ميت الخولي / دمياط

المطرية / بورفؤاد

أبو صوير / كهرباء الإسماعيلية

رأس البر / منشية الشهداء

النوبة / القنطرة غرب





- يتطلع فريق بورفؤاد لحصد الفوز من أجل البقاء بالقمة ، حيث الفارق بينه وفريق دمياط صاحب المركز الثاني نقطتين ، فيما يحتل أبو صوير المركز الأخير برصيد 5 نقاط .



هذا ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :



1 - بورفؤاد 29 نقطة

2- دمياط 27 نقطة

3- النوبة 25 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 25 نقطة

5-الشهداء 23 نقطة

6- رأس البر 22 نقطة

7- أبو شحاتة 20 نقطة

8- الرباط و الأنوار 18 نقطة

9- القنطرة 16 نقطة

10 - ميت الخولي 14 نقطة

11_ المطرية 12 نقاط

12 - غزل دمياط 11 نقاط

13- سماد السويس 10 نقاط

14- غزل السويس 7 نقاط

15- أبو صوير 5 نقاط