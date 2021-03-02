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محافظ قنا: الكشف على 836 حالة خلال القافلة الطبية بقرية البحرى قمولا بمركز نقادة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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صرح اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا، أن مديرية الصحة، تحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية البحرى قمولا بمركز نقادة يومىّ الأحد والإثنين الموافق ١ - ٢ مارس الجارى وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها ‪.



أوضح الداودى ان تنظيم القوافل الطبية المجانية شهد مؤخرا رواجا كبيرا فإلى جانب القوافل الطبية التى تنظمها مديرية الصحة فإن المحافظة تقوم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات لتنظيم قوافل إضافية ففى أوائل فبراير الماضى تم تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية فى قرية بئر عنبر بمركز قفط كما سيتم تنظيم قافلة تنموية شاملة بالتعاون مع جامعة عين شمس فى قرية أبودياب شرق خلال الفترة من ٢٧ الى ٣٠ مارس الجارى مشيرا الى انه تم تنظيم ٩ قوافل طبية منذ بداية العام تم خلالها الكشف على ١١٨٧٢ مواطن.

من جانبه أوضح الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٨٣٦ حالة بواقع ( ٢٦٢ باطنة - ٢٥٩ جلدية - ١٦٠ اطفال - ٥٩ نساء - ٥٣ جراحة - ٤٣ تنظيم أسرة ) بالإضافة الى إجراء فحوصات معملية لعدد ٤٦ حالة وأضاف ان القافلة لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية فقط حيث تم عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وأهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية وكيفية الوقاية من الأمراض حضرهما ٨٥ مواطن.

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