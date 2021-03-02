الظهور الأول لحاتم فهمي ونجلته فيروزة في "جلسة تصوير"





خضع المطرب حاتم فهمي خلال الساعات الماضية، لجلسة تصوير حديثة شهدت الظهور الأول لنجلته فيروزة.





ونشر حاتم مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع ابنته فيروزة بعد فترة من إخفائها عن الجمهور، وسط تعليقات كثيرة من متابعي حاتم والذين أعجبتهم الصور.



