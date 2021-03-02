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الظهور الأول لحاتم فهمي ونجلته فيروزة في "جلسة تصوير"
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:20 م
الفجر الفني
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خضع المطرب حاتم فهمي خلال الساعات الماضية، لجلسة تصوير حديثة شهدت الظهور الأول لنجلته فيروزة.
ونشر حاتم مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع ابنته فيروزة بعد فترة من إخفائها عن الجمهور، وسط تعليقات كثيرة من متابعي حاتم والذين أعجبتهم الصور.
وكان حاتم فهمي طرح آخر أغنياه باسم "ملقيتش راحتي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعاون فيها مع عمر الشربيني الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها أيضا والأغنية من توزيع وليد شراقي وكانت الثانية لحاتم فهمي من ألبوم "تقيل وهادي" بعد أن طرح أغنية حملت الاسم نفسه من كلمات وألحان عمر الشربيني وتوزيع كريم عبد الوهاب.
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