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قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي، عن إحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب لجامعة سوهاج لتدريس مقرر "القانون الدولي الخاص" للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك بسبب إدخال اسم أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، الذى أداه الطلاب الفرقة الرابعة اليوم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة سوهاج.

وأجرى الوزير اتصالًا هاتفيًّا باللاعب الذي ورد اسمه بالامتحان، وأعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكدًا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر. 

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