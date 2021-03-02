موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في إياب نصف نهائي كاس إسبانيا













يستضيف فريق برشلونة نظيره إشبيلية، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب الكامب نو، مساء غدًا الأربعاء، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.





وكان الفريقان تواجها السبت الماضي في الليغا، وانتصر البلوغرانا بهدفين نظيفين، سجلهما الفرنسي عثمان ديمبلي، وميسي، بعد أن كانت نتيجة مباراة الدور الأول 0-0.





وكانت مباراة الذهاب في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، انتهت بفوز إشبيلية بهدفين نظيفين، حيث يحتاج إلى أي تعادل أو الخسارة بفارق هدف، أو هدفين مثل 3-1 أو 4-2، للعبور إلى المباراة النهائية.





بينما يحتاج البلوغرانا إلي الفوز بفارق ثلاثة أهداف، لكي يصلوا إلى النهائي، بعد السقوط ذهابًا بهدفين المدافع كوندي ولاعب الوسط إيفان راكيتيش.



