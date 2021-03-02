"سليم 100% ولكن".. شعبة الأدوية تكشف سبب سحب دواء قولون من الأسواق

كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل سحب دواء ميبفرين من الأسواق، والمستخدم في علاج القولون، قائلًا: الدواء آمن 100%، والخطأ في نشرة الدواء.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الدواء لا يستخدم مع الحوامل وهذا موضح بالنشرة الإنجليزية ولكن الصيغة العربية في النشرة لا تتضمن التحذير من استخدام الدواء.



وأكمل: الشركة المصنعة للدواء قررت سحب كميات الدواء في الأسواق لتغيير النشرة، مؤكدًا انه لا مانع من استخدام الدواء ولا ضرر في ذلك.

