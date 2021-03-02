Advertisements

"سليم 100% ولكن".. شعبة الأدوية تكشف سبب سحب دواء قولون من الأسواق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل سحب دواء ميبفرين من الأسواق، والمستخدم في علاج القولون، قائلًا: الدواء آمن 100%، والخطأ في نشرة الدواء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الدواء لا يستخدم مع الحوامل وهذا موضح بالنشرة الإنجليزية ولكن الصيغة العربية في النشرة لا تتضمن التحذير من استخدام الدواء.

وأكمل: الشركة المصنعة للدواء قررت سحب كميات الدواء في الأسواق لتغيير النشرة، مؤكدًا انه لا مانع من استخدام الدواء ولا ضرر في ذلك.

أخبار تهمك

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 20 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 23 ساعة

القاطرة الإفريقية.. عرض إسباني لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ ساعتين و 51 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ يوم

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يفجع المخرج خالد يوسف.. تفاصيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه باتشيكو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

07:26 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

06:23 م

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

07:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات