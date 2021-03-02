مباحث التموين تضبط 9 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالجيزة









وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (6،350 طن "مسلى – كاكاو – نشا – سكر – مكسبات طعم - كابتشينو" مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات وشكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية- "مستلزمات إنتاج" 12528 عبوة شيكولاتة – 3،32 طن شيكولاته سائلة مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة منتج نهائى - 48590 عبوة فارغة مغشوشة ومقلدة لذات العلامة التجارية – 3 خط إنتاج) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.





وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.







وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.