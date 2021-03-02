هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

طلب أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، عقد جلسة مع اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك من أجل الاتفاق معهم على رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وتلقى زيزو عرضا مغريا من أحد الأندية الإماراتية، للانضمام إليه بدءا من الصيف المقبل.

وينتهي عقد زيزو في الزمالك صيف 2022، وقد يوافق الزمالك على رحيل اللاعب حال عدم تمديد عقده خوفا من رحيله مجانا .

ويرغب زيزو في حسم رحيله بهدوء مع مجلس الإدارة، خصوصاً أن وسيط الصفقة أبلغه بموافقة النادي الإماراتي على استعارته بشرط وجود بند بنية البيع مثلما حدث مع مصطفى محمد.

ويعد زيزو من اللاعبين الذين يخطط الأهلي لضمهم في الفترة المقبلة، بعد تألقه الكبير مع الزمالك.