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الأردن توقع اتفاقية تأسيس مكتب للوكالة البلجيكية للتنمية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
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وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، ومدير الوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي، جان فان ويتر، اتفاقية لتأسيس مكتب للوكالة في المملكة بهدف تطوير التعاون التنموي والشراكة بين البلدين الصديقين.

وحضر حفل التوقيع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور أمية طوقان وسفير مملكة بلجيكا في عمان فيليب فاندن بولك. وعبر الوزير طوقان عن تقدير الحكومة للعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين على الصعيد الثنائي، وفي سياق الاتحاد الأوروبي بفضل علاقات الصداقة المتينة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك فيليب ملك بلجيكا، والشراكة الراسخة بين مؤسسات البلدين الصديقين في مختلف المجالات والتي تشهد المزيد من النمو والازدهار، موضحا أن إنشاء مكتب للوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي في الأردن يعكس مدى تميز هذه العلاقات الوثيقة بين الجانبين. وبحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، قال وزير التخطيط إن افتتاح المكتب يعد مؤشرا مهما يعكس مدى التطور الذي تشهده علاقات البلدين الصديقين، وسيسهم في تعزيز سبل التعاون والعلاقات التنموية بين البلدين لا سيما في قطاعات المياه والزراعة والرقمنة والتعليم والتدريب والتوظيف والصحة والقطاع الخاص. 

وأضاف أن إنشاء المكتب يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الأردن والوكالة من خلال تسهيل تنفيذ المشاريع الممولة من جهات مانحة مختلفة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ووكالات الدول الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى حشد مصادر تمويل إضافية، وأن الأردن يتطلع للاستفادة من الخبرات الطويلة للوكالة في جوانب عدة، ومنها التعليم والتدريب التقني والمهني والمشاريع المولدة للدخل المعتمدة على التدريب. وبين الشريدة أن لدى الوكالة مجموعة واسعة من المشاريع للتعاون الإنمائي البلجيكي في العديد من بلدان العالم وتدار من خلال مكاتبها المنتشرة في هذه الدول، ونتطلع إلى زيادة التعاون مع القطاع الخاص من خلال تبادل الخبرات لتعزيز بيئة ملائمة لدعم تنمية المهارات من خلال التدريب المهني ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في توسيع نطاق أعمالها.

ولفت إلى أن قطاع التعليم وتوفير فرص مدرة للدخل والمرتبط ببرامج التدريب المهني من العناصر الأساسية التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. من جانبه، أكد سفير مملكة بلجيكا في عمان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأكد التزام الاتحاد الأوروبي وبلجيكا في مواصلة دعم الأردن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مشيداً بجهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين وأهمية توفير الدعم للأردن لمواجهة أعباء اللجوء.

وأشار مدير الوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي إلى استعداد الوكالة لعقد مشاورات تنموية لتحديد التدخلات التي ستنفذها مستقبلا، وتحقيق التعاون بما يخدم مصالح الطرفين في إطار الجهود الدولية التنموية والتي يمكن لأطراف ثالثة الاستفادة منها. وبين أن وكالة التنمية البلجيكية بدأت عملياتها بمشروع ممول من بعثة الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق "مدد" لدعم المجتمعات المحلية المستضيفة في الأردن واللاجئين السوريين، من خلال ربط التدريب المهني بفرص العمل، وبالتعاون مع وكالات التنمية الألمانية والإسبانية. 

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