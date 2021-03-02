أحال أستاذ المادة للتحقيق واتصل باللاعب.. كيف تعامل وزير التعليم العالي مع واقعة بن شرقي؟

حالة من الجدل، شهدتها مصر، نتيجة للواقعة الغريبة التى دارت أحداثها فى كلية الحقوق بجامعة سوهاج، والتى قام فيها أحد أساتذة الكلية بوضع سؤال افترض فيه وفاة نجم كرة القدم المغربى أشرف بن شرقى، المحترف فى صفوف نادى الزمالك.



ففى أول رد فعل على الواقعة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صور الامتحان رافضين ما قام به الأستاذ الجامعى، بافتراض وفاة لاعب الزمالك أشرف بن شرقى، مطالبين بالتحقيق فى الواقعة ومعاقبة واضع الامتحان.



ولم تكن الواقعة مثيرة لجماهير نادى الزمالك فحسب، وإنما تضامن عدد كبير من جماهير النادى الأهلى معهم، فى مطالبهم بالتحقيق فى الواقعة، ومعاقبة واضع الامتحان.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" كيف تعامل وزير التعليم العالى والبحث العلمى مع واقعة بن شرقى:



أكد بيان لوزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، وجه بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط، المنتدب لجامعة سوهاج، لتدريس مقرر "القانون الدولى الخاص" للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق فى أسرع وقت ممكن، وذلك بسب إدخال اسم أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية فى سؤال بامتحان مادة القانون الدولى الخاص، الذى أداه الطلاب الفرقة الرابعة اليوم الثلاثاء، خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 - 2021 بجامعة سوهاج.



وأضاف البيان أن الوزير أجرى اتصالًا هاتفيًّا باللاعب الذى ورد اسمه بالامتحان، وأعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردى الخاطئ، الذى لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمى والجامعى، مؤكدًا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لجميع الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكل اللاعبين المحترفين فى بلدهم الثانى مصر.











قرارات جامعة سوهاج



وكانت جامعة سوهاج قد اتخذت قرارات عدة، جاء فى مقدمتها إنهاء انتداب أستاذ المادة بعد الخطأ الذى ارتكبه، ومخاطبة رئيس جامعة أسيوط للتحقيق فى الواقعة، إذ إن الأستاذ الجامعى منتدب من جامعة أسيوط للتدريس فى جامعة سوهاج، كما تقرر احتساب درجة السؤال للطلاب دون إلغائه.



وقال الدكتور حازم عبد الرحمن عبيد، عميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج، إنه كان من المفترض على دكتور المادة الاستعانة باسم مبهم دون أن يستعين باسم أحد المشاهير، لكن ذلك لا يمنع الاعتراف بأن أستاذ المادة الذى وضع الامتحان على خلق.





بيان الزمالك



من جهتها، أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، بيانا رسميا، وصفت فيه الواقعة بأنها "من أبشع صور التعصب".



وقال بيان الزمالك: "تستنكر اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الواقعة المؤسفة التى شهدتها كلية الحقوق بجامعة سوهاج حيث عمد الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولى لاستفزاز جماهير الزمالك بوضع سؤال بامتحان الفرقة الرابعة يسىء للاعب المغربى أشرف بن شرقى فى واحدة من أبشع صور التعصب البغيض، حيث نسج قصة خيالية بإصابة اللاعب بفيروس كورونا ووفاته وادعاء أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة".



وأضاف البيان: "تؤكد اللجنة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية التى من شأنها أن تحفظ حقوق النادى وجماهيره ومنتسبيه، ومن بينها تقديم بلاغ للمستشار النائب العام، وكذلك مخاطبة وزير التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات وجامعة سوهاج لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة المسؤول عن تلك الواقعة مما يكفل عدم تكرارها مستقبلا لا سيما أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تنقية الساحة الرياضية من التعصب من خلال إطلاق العديد من المبادرات فى هذا الشأن ".



وتابع البيان: "وإذ تؤكد إدارة النادى استياءها التام مما حدث، وتطالب اللجنة باعتذار رسمى من الجامعة للاعب والنادى والتنديد بما حدث، وكذلك التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة عما حدث".





سؤال مثير للجدل



وجاء فى السؤال محل الجدل: "أثناء تواجد أشرف بن شرقى المغربى الجنسية والذى يلعب لنادى الزمالك المصرى فى مصر والتى يتوطنها زوجته وأولاده، ولهم محل إقامة فيها أصيب بفيروس كورونا المستجد وفقد على إثره حياته تاركا تركة ضخمة، فقامت زوجته وأولاده بافتتاح التركة فى مصر وتوزيعها، فظهر أخ للمتوفى كان على مشاكل معه يسمى أكرم مقيم فى نجع الميره بمركز جهينة محافظة سوهاج منذ أمد بعيد وحاصل على الجنسية المصرية إلى جانب المغربية، وقام برفع دعوى أمام المحكمة المصرية طالب فيها بنصيبه فى تركة أخيه المتوفى من زوجته وأولاده، وكان أكرم قد اشترى عقارا كائنا بمدينة إبرامه الفرنسية بموجب عقد بيع مسجل من الأخوة لوك بلوك وكوك الفرنسيين الجنسية تم إبرامه فى ألمانيا، وكان بلوك متوطنا فى مصر وله محل إقامة فيها ولكنهم رفضوا تسليمه العقار فقام برفع دعوى أمام المحاكم المصرية، وطالب فى دعواه المدعى عليهم الفرنسيين تسليمه العقار الذى اشتراه منهم، وأثناء تواجده فى فرنسا تعرف على نرمين سوريه الأصل فرنسية الجنسية مقيمة فى فرنسا ومتواطنه فيها فتزوج منها فى فرنسا، ولكن سرعان ما حدثت بعض الخلافات بينهما نتيجة قيامها بالعمل فى أحد المسارح فى فرنسا دون علمه، مما جعل أكرم يهجر زوجته نرمين ويعود إلى وطنه مصر التى يقيم بها، فرفعت الزوجة دعوى تطليق على زوجها أكرم أمام إحدى المحاكم المصرية لهجره لها وطلب نفقه لها ولأبنائها ويقيم معها".



وفى نهاية السؤال طالب أستاذ القانون الدولى الخاص من الطلاب بحل تلك المشكلة قانونيا، إلا أن الافتراض غير الواقعى تسبب فى اتهامات ضده بإثارة التعصب فى مصر.