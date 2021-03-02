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فوز الإتصالات والمعادي وتعادل القومي وهزيمة مستقبل وطن بالقسم الثالث

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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اقيمت الثلاثاء، مباريات الأسبوع السابع عشر للمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

حيث أسفرت النتائج عن فوز الإتصالات على حساب فريق أوسيم بهدف اللاعب محمد جمال الدين فى بداية الشوط الثاني من عمر المباراة.

وتلقى جينيس هزيمة ثقيلة على ملعبه امام المعادي، بأربعة أهداف مقابل هدف. احرز أهداف المباراة للمعادي محمود فوزي (فينو) وعمرو يوسف وادريسا توريه ومحمد إبراهيم (شيكا) من ركلة جزاء، ومحمود زكي لجينيس.

وتعادل بشتيل على ملعبه امام الصيد، بدون أهداف، وشهدت المباراة اهدار ركلة جزاء سددها لاعب بشتيل وتصدى لها الحارس مصطفى رفعت حارس مرمي الصيد.

إما عن باقى النتائج، فجاءت كالأتى:

جولدي 2-1 مستقبل وطن
حلوان العام 0-0 القومي
أبو النمرس 2-0 الصف
أكتوبر 0-0 العياط
كاسكادا 0-0 البدرشين

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الاتصالات 45 نقطة
2- القومي 33 نقطة
3- كاسكادا 31 نقطة
4- المعادي 30 نقطة
5- أبو النمرس 28 نقطة
6- مستقبل وطن 23 نقطة
7- جولدي 23 نقطة
8- حلوان العام 21 نقطة
9- العياط 21 نقطة
10- البدرشين 20 نقطة
11- جينيس 17 نقطة
12- بشتيل 16 نقطة
13- الصيد 14 نقطة
14- أوسيم 14 نقطة
15- الصف 12 نقطة
16- أكتوبر 11 نقطة

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