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وفر فلوس الحجز.. الجيزة تقود حملة مكبرة على قاعات الأفراح غير المرخصة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قاد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ويرافقه المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، حملة مكبرة علي قاعات الأفراح الغير مرخصة، والمحال التجارية بطريق المريوطية بالوحدة المحلية بشبرامنت بمركز ومدينة أبوالنمرس، حيث تم ضبط عددا من القاعات المخالفه الغير مرخصة والمحال التجارية.

وجه المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، برفع ومصادرة المحتويات وايداعها بمخازن المدينة وأتخاذ الأجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات مكبرة على المنشأت الغير مرخصة بنطاق المراكز والمدن والأحياء.

وفر فلوس الحجز.. الجيزة تقود حملة مكبرة على قاعات الأفراح غير المرخصة
وفر فلوس الحجز.. الجيزة تقود حملة مكبرة على قاعات الأفراح غير المرخصة
وفر فلوس الحجز.. الجيزة تقود حملة مكبرة على قاعات الأفراح غير المرخصة
وفر فلوس الحجز.. الجيزة تقود حملة مكبرة على قاعات الأفراح غير المرخصة
وفر فلوس الحجز.. الجيزة تقود حملة مكبرة على قاعات الأفراح غير المرخصة
وفر فلوس الحجز.. الجيزة تقود حملة مكبرة على قاعات الأفراح غير المرخصة
وفر فلوس الحجز.. الجيزة تقود حملة مكبرة على قاعات الأفراح غير المرخصة
وفر فلوس الحجز.. الجيزة تقود حملة مكبرة على قاعات الأفراح غير المرخصة
وفر فلوس الحجز.. الجيزة تقود حملة مكبرة على قاعات الأفراح غير المرخصة
وفر فلوس الحجز.. الجيزة تقود حملة مكبرة على قاعات الأفراح غير المرخصة

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