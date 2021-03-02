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السعودية تنتج أول فيلم رسوم متحركة بتقنية 4DX عن تاريخ شبه الجزيرة العربية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت شركة مانجا السعودية، عن أنها ستعرض فيلم الرسوم المتحركة «الرحلة» في صالات السينما بتقنية 4DX، كأول فيلم سعودي، اعتبارًا من مايو المقبل.

ووقعت الشركة خلال النسخة السبعين من مهرجان برلين للأفلام السينمائية اتفاقية مع شركتي «تي جوي» اليابانية و«فوكس» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوزيع الفيلم عبر أذرعها وفروعها المنتشرة حول العالم.

يذكر أن الفيلم الذي ينتظر عرضه خلال مهرجان (كان) السينمائي للأفلام، هو حكاية ملحمية وفانتازيا تاريخية تعرض الحضارات القديمة في الجزيرة العربية والشرق الأوسط بقالب جذاب وجودة عالية، بهدف تقديم محتوى خالد وممتد للأجيال القادمة.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أكد أن شركة مانجا السعودية ستنتج أول فيلم رسوم متحركة تحمل اسم الرحلة بتقنية 4DX التي تحاكي مؤتمرات وظروف العالم الحقيقي، وأن خبراء من اليابان ومواهب من السعودية، شاركوا في إخراج العمل بجودة عالية ليناسب تطلعات المشاهد العربي.

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رسوم متحركة السعودية

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