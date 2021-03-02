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تعاون بين غرفة أم القيوين ومجلس سيدات أعمال صربيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
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بحثت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين مع وفد مجلس سيدات أعمال صربيا برئاسة - ساندرا ابراموفيتش في إطار زيارته للإمارات ، العلاقات الاقتصادية المشتركة وفتح مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية بين الجانبين .

وكان في استقبال الوفد كل من سعادة عائشة راشد ليتيم رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين والدكتورة شفيقة العامري المدير التنفيذي لمكتب سيدات أعمال أبوظبي وموزة حاتم الشامسي النائبة الأولى للمجلس ، ونبيلة محمد عضو مجلس الادارة و ياسمين أزهري عضو مجلس سيدات الامارات .

وحرص مجلس سيدات أعمال أم القيوين على تعريف الوفد الصربي بالقطاع الصناعي والاستثماري بالإمارة حيث قام الوفد ترافقهم سعادة عائشة ليتيم بزيارة منطقة أم الثعوب الصناعية و لتعريفهم على بعض الصناعات الموجودة في الإمارة ، وشملت الجولة التفقدية مصنع "الخط الفاخر" لصناعة المنتجات الجلدية ، كما زار الوفد المنطقة الحرة بأم القيوين ومصنع "أمكو أباريل" لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة .

وأكد سعادة خلفان أحمد مسفر رئيس إدارة مجلس غرفة تجارة و صناعة أم القيوين خلال لقاء الوفد الصربي أن الغرفة تقدم العديد من الخدمات والتسهيلات لخدمة قطاع الاعمال وتوفير المناخ المناسب للاستثمار ودعمه من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ..

من جانبها أعربت ساندرا ابراموفيتش عن إعجابها بالفرص الاستثمارية المتاحة في أم القيوين مما يشجع على تطوير العلاقات الاقتصادية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين .

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مجلس سيدات الأعمال الصربي غرفة ام قوين امارة ام قوين

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