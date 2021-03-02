شاهد.. طفل صغير يبتكر روبوت لعد النقود

بثت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، حول " جائزة عالمية لـ مخترع تونسي صغير يبتكر روبوت لعد النقود"، مشيرة إلى أن التلميذ التونسي ياسين بن سليمان، البالغ من العمر 15 عاما حقق إنجازا علميا غير مسبوق عندما توج بالجائزة الأولى للمسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي "كوديافور" والتي تنافس عليها ما يناهز 5500 تلميذا من 99 دولة وذلك خلال شهر فبراير الجاري.



وأوضح التقرير، أن المتسابقين على الجائزة من الفئة العمرية في سنة 14 لـ17 عاما، حيث توج ياسين بالجائزة الاولى في المسابقة العاملية بفضل اختراعخ يدعى SMART SAFE الذي يقوم بإحصاء النقود بعد سماع كلمة السر صوتيا، كما يمكنه التعرف على الأوراق النقدية من خلال آلة التصوير واحتساب مقدار الأموال المخزنة بالصندوق.



وقال ياسين، إن جهاز عد النقود قابل لمزيد من التطوير الذي يعزز سلامة استعماله ببصمة اليد أو بصمة العين فضلا عن إمكانية ربطه بالهاتف وإرساله رسائل نصية في حال تعرضه للسرقة أو محاولة الاختراق.



وأوضح التقرير، أن هذه الجائزة تمكن الأطفال خارقي الذكاء من تفجير مواهبهم وكشف مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي.



وأشار إلى أن مسابقة "كوديافور"، تعد العالمية للذكاء الاصطناعي والابتكارات العلمية إحدى أكبر الفعاليات الدولية في الذكاء وتطوير العلوم حيث تجمع سنويا الآلاف من الأطفال المولعين بالروبوتات والأجهزة الذكية والاختراعات العلمية للموهوبين من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاما.

