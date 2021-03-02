تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب الأنجولي





يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مجموعة فريق الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهته المنتظرة ضد نظيره فيتا كلوب الأنجولي.





ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب يوم السبت المقبل 6 مارس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويتواجد فريق الأهلي في المجموعة الثالثة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من فريق فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.





وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة الأهلي قبل المباراة المقبلة:





1- سيمبا 6 نقاط





2- فيتا 3 نقاط





3- الأهلي 3 نقاط





4- المريخ بدون نقاط.



