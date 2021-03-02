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بايرن ميونخ يحسم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن بايرن ميونخ الألماني إتفق مع أحد اللاعبين من أجل الإنضمام إليه في الصيف المقبل بعد أن حسم في وقت سابق صفقة دايوت أوباميكانو من صفوف لايبزيج الألماني.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن الفريق البافاري سيتعاقد مع الإنجليزي عمر ريتشاردز نجم ريدينج الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن ريتشاردز البالغ من العمر 23 عاماً ويمتلك قدرات مميزة، حيث قدم مستوى مُلفت مع ريدينج في الفترة الماضية وهذا ما يجعل بايرن ميونخ يرغب في الحصول على خدماته.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن خطوة التعاقد مع ريتشاردز تأتي ليكون إحتياطياً للظهير الأيسر في بايرن ألفونسو ديفيز حتى يلعب لوكاس هرنانديز كقلب دفاع بشكل دائم مع الرحيل المتوقع لديفيد ألابا في الصيف المقبل.

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