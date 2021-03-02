7 أمراض نفسية يعاني منها 75% من اللاجئين والنازحين (فيديو)

تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، حول دراسات عديدة، عن أن اللاجئين أو النازحين داخل أو خارج سوريا باتوا يعانون من أمراض نفسية، وذلك بسبب تأثيرات الحرب واللجوء والفقر والجوع.



وأشار التقرير، إلى أن الدراسات إلى أن 75% من هؤلاء اللاجئين يعانون من 7 أنواع من الاضطرابات النفسية لما بعد الصدمة، بعضها خطير.



وأكدت الدراسات، أن 15% من اللاجئين في الخارج متاح لهم علاج نفسي، وأن 1% من النازحين داخليا متاح لهم علاج نفسي، كما أن الدراسة أجريت على أكثر من 720 سوريا يعيشون في لبنان وتركيا وإدلب شمال غرب سوريا وأكدت أن 84% لديهم على الأقل 7 من أصل 15 من الأعراض الرئيسية لاضطراب ما بعد الصدمة.



كما لفت التقرير، إلى أن الأوضاع الاقتصادية أدت إلى ظهور أزمات نفسية، وأن هناك منظمات دولية طالبت بزيادة الاهتمام بالصحة النفسية.

