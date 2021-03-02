أحمد موسى عن زيارة وزير خارجية السودان لمصر: القاهرة والخرطوم يد واحدة (فيديو)



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مصر والسودان تواجهان نفس التحديات الأمنية والمائية».



وأكد موسى أن المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية، سامح شكري، ونظيرته السودانية في القاهرة اليوم الثلاثاء، يحمل رسائل عديدة، مشيرا إلى أن القاهرة والخرطوم يحرصان على تعزيز التعاون بشكل مستمر.



قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيسي الأركان المصري والسوداني وقعا اتفاقية عسكرية تشمل الأمن القومية، معلقا «مصر والسودان يد واحدة».