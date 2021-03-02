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صندوق أبوظبي للتنمية يبحث مع حكومة بنين التعاون المشترك

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
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استقبل محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية اليوم في مقر الصندوق  عبدالله بيو تشاني وزير الدولة المكلف بالتخطيط والتنمية في جمهورية بنين، بحضور سعادة خليفة القبيسي نائب مدير عام الصندوق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي ودور الصندوق في دعم أولويات بنين التنموية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال سعادة محمد سيف السويدي إن زيارة وزير التخطيط والتنمية في جمهورية بنين تعد فرصة مهمة للتباحث في كافة المجالات المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية وبنين يسعيان إلى تطوير العلاقات المشتركة في كافة النواحي.

وأضاف سعادته إن الصندوق يحرص على توسيع نشاطاته التنموية في الدول النامية، خاصة في القارة الأفريقية، لا سيما وأن المشاريع التي يمولها في أفريقيا حققت نتائج إيجابية وساهمت بشكل ملموس في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، ثمن معالي عبدالله بيو تشاني دور الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية في دعم بلاده ومساعدة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي لمواجهة مختلف التحديات مشيرا إلى أن ما حققه الصندوق من إنجازات في مجال تمويل المشاريع الإنمائية والاستثمارية يؤكد الدور الفعّال الذي تقوم به دولة الإمارات في مساندة المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويرتكز اقتصاد بنين بشكل رئيسي على الزراعة، وتشكل أشجار النخيل الزيتي القسم الأعظم من ثروة البلاد، حيث تسعى الدولة إلى تنمية القطاع وتطويره لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتصدير المنتجات للخارج.

يذكر أن الصندوق مول مشروع طريق أوده - ألادا ومفرق باهو - توري بقيمة تقارب 37 مليون درهم والذي يربط بنين مع الدول المجاورة وهي توجو ونيجيريا، مما ساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم القطاع الزراعي وتشجيع الاستثمار.

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صندوق ابوظبى للتنمية حكومة بنين تعاون الاقتصادي

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