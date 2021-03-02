مع الإعلان عن بدء التطعيم.. تعرف على الفئات المستحقة للقاح كورونا

تواصل الدولة المصرية جهودها، من أجل احتواء جائحة كورونا، التى ظهرت فى الصين، خلال شهر مارس من العام الماضى، ثم شرعان ما انتشرت فى مختلف دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين ووفيات.



وتبذل وزارة الصحة والسكان قصارى جهدها لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، من خلال الاستعدادات التى أجرتها الوزارة منذ اليوم الأول لظهور حالات مصابة بكورونا فى مصر، والتى تمثلت فى استعداد جميع المستشفيات لاستقبال الحالات المصابة وعلاجها، مع توفير الأدوية والبروتوكولات التى يتم تحديثها بشكل دورى، للتعامل مع الحالات المصابة، فضلا عن إجراءات عدة تتضمن توعية المواطنين بمخاطر الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة، وطرق الوقاية منه.



كما ساهمت المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية مرضى كورونا أثناء فترة العزل المنزلى، فى تخفيف الضغط على المستشفيات، والتعامل مع الحالات المصابة بشكل طفيف لا يستدعى حجزها بالمستشفيات، وهو ما ساهم إلى حد كبير فى تحقيق مصر نجاحا كبيرا فيما يتعلق بمواجهة كورونا.



وبالإضافة إلى الجهود المصرية فى مواجهة أزمة جائحة كورونا، لم تغفل وزارة الصحة والسكان الجانب الوقائى، من خلال توفير اللقاحات التى يتم تطعيم الأطقم الطبية بها، حيث حصلت مصر على دفعة كبيرة من اللقاحات، وبدأت فى تطعيم أطقمها الطبية ضد كورونا، تلاها البدء فى إجراءات تسجيل المرضى وكبار السن، تمهيدا لتطعيمهم.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح "سينوفارم" الصينى، وذلك بعد أيام من حصول مصر على 300 ألف جرعة من اللقاح، كهدية مقدمة من جمهورية الصين.



وكشفت وزيرة الصحة والسكان عن موعد البدء فى تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين تم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل، مؤكدة أن التطعيم سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" الفئات المستحقة للقاح كورونا:



- الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا.



- الأطقم الطبية بشكل عام.



أصحاب الأمراض المزمنة، وهم: مرضى السكر، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، وأصحاب الأمراض الصدرية المزمنة، ومرضى الفشل الكلوى.



- المرضى ناقصى المناعة، سواء بسبب أمراض أو أدوية.



مرضى الأورام.



- كبار السن.





وكانت وارة الصحة والسكان، قد أعلنت أنه حتى الآن، لم تظهر أى أعراض جانبية على الأطقم الطبية التى تلقت التطعيم، وحددت الفئات المستهدفة بالتطعيم ضد كورونا، وهم كبار السن، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الأورام والاعتلال الكلوى، مشيرة إلى أنه يتم تطعيم من هم أكبر من 18 عاما.



وأوضحت الوزارة أن الأشخاص المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، يمكنهم الحصول على التطعيم بعد تماثلهم للشفاء بحوالى شهر، أما الأشخاص الذين يعانون من أى أعراض لأمراض تنفسية، فيجب عليهم تأجيل الحصول على اللقاح حتى زوال جميع الأعراض.



ويمنع من التطعيم بلقاح كورونا الأطفال وصغار السن، والسيدات الحوامل، كما يجب استشارة الطبيب المعالج أولا قبل تطعيم الأشخاص أصحاب الأمراض المناعية.