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وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل إطلاق فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تفاصيل إطلاق فعالية بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية.

وقالت "إيناس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إنه سيتم افتتاح معرض الفن التشكيلي.

وأضافت أنه سيتم تقييم عدد من الرموز من أبناء بورسعيد وإقامة حفل أهدته دار الأوبرا إلى المحافظة والذي سيقوم بغنائه المطرب هاني شاكر.

وأشارت إلى أنه سيتم إقامة محتوى ثقافي وفني وعمل عددًا من العروض المسرحية في أكاديمية الفنون في دار الأوبرا وسيتم اختيار 10 شخصيات من أبناء بورسعيد ضمن مشروع عاش هنا وغيرها من الفعاليات.

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