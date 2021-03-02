شاهد.. رحلة دعم الإمارات لليمن
لم تكن رحلة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اليمن بالهينة والسهلة حيث أنها عملت على تقديم الدعم المستمر لليمن على مدار السنوات الأخيرة.
وتجاوزت مساعدات
الإمارات 6 مليارات دولار لليمن منذ 2015، وتحديدا من أبريل 2015 إلى فبراير 2020
بلغت أكثر من 22 مليار درهم.
وأكد أن
مساعدات الإمارات لليمن ركّزت بشكل رئيسي
على دعم الوضع الإنساني و تقديم الخدمات العامة لضمان استمرار التعليم والطب
وغيرهم.
وكان هناك
أهداف للمشروعات التي قدمتها الإمارات باليمن
منها تأهيل المدارس والمستشفيات وتأمين الطاقة
وإعادة بناء
المطارات والموانئ ومد الطرق وبناء المساكن و تأمين مصادر الرزق لشرائح متعددة من
الشعب اليمني.
وحديثا كانت
الإمارات أكثر المساعدين لليمن في أزمة كورونا حيث قدمت 122 طناً من المستلزمات
والإمدادات الطبية لدعم اليمنيين و تعزيز جهود نحو 122 ألفاً من العاملين في
الرعاية الصحية.
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