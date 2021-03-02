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شاهد.. رحلة دعم الإمارات لليمن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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لم تكن رحلة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اليمن بالهينة والسهلة حيث أنها عملت على تقديم الدعم المستمر لليمن على مدار السنوات الأخيرة.

 

 وتجاوزت مساعدات الإمارات 6 مليارات دولار لليمن منذ 2015، وتحديدا من أبريل 2015 إلى فبراير 2020 بلغت أكثر من 22 مليار درهم.

 

وأكد أن مساعدات الإمارات لليمن ركّزت  بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني و تقديم الخدمات العامة لضمان استمرار التعليم والطب وغيرهم.

 

وكان هناك أهداف للمشروعات التي قدمتها الإمارات باليمن  منها تأهيل المدارس والمستشفيات وتأمين الطاقة

 

وإعادة بناء المطارات والموانئ ومد الطرق وبناء المساكن و تأمين مصادر الرزق لشرائح متعددة من الشعب اليمني.

 

وحديثا كانت الإمارات أكثر المساعدين لليمن في أزمة كورونا حيث قدمت 122 طناً من المستلزمات والإمدادات الطبية لدعم اليمنيين و تعزيز جهود نحو 122 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية.

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