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وزير قطاع الاعمال عن تصفية مصنع الحديد والصلب: " قرار مؤلم ولكن ضروري "

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال، إن قام بدراسة مشاكل مصنع الحديد والصلب قبل تصفيته، من خلال دعوة استشاري لعمل تقيم للمصنع، ومن ثم طرح كمقاولة، ولكن هذه الأمر لم ينجح، فتم اللجوء لطرح المصنع كفرصة استثمارية، ولكن كل هذه الطرق لم تنجح

وتابع "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية" الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه لم يكن لديه أي طريق سوى تصفية المصنع، معقبًا: "قرار مؤلم، ولكنه ضروري، وتم تدبير تعويضات العمال، وأي تأخير لتصفية المصنع لم يكن مجدي على الإطلاق"

وأشار إلى أن شركة الدلتا للصلب تم تطويرها بسبب سماح البنية التحتية، وتم تغير المسبك اليدوي بصورة كاملة باستثمارات معقولة، وتكنولوجية حديثة تعتمد على الخردة كمادة خام.

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