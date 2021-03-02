إحباط ترويج 84 كيلو مخدرات وضبط 408 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

قامت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الآخيرة عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون، ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاءأسفرت عن ضبط 205 قطعة سلاح ناري بحوزة 180 متهم، (2143) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، (203) قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (87545) حكم قضائي متنوع، بإجمالي (6906) محكوم عليهم، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان إرتكبا (8) حوادث متنوعة.



وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (251) قضية مخدرات بإجمالي (276) متهم، ضُبط خلالها 84 كيلو مواد مخدرة، (4664) قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (20) متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (28) متهم، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (368) دراجة نارية مخالفة.



وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (26007) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص (50) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.

