Advertisements

إحباط ترويج 84 كيلو مخدرات وضبط 408 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
قامت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الآخيرة عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون، ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاءأسفرت  عن ضبط 205 قطعة سلاح ناري بحوزة 180 متهم، (2143) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، (203) قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (87545) حكم قضائي متنوع، بإجمالي (6906) محكوم عليهم، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان إرتكبا (8) حوادث متنوعة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (251) قضية مخدرات بإجمالي (276) متهم، ضُبط خلالها 84 كيلو مواد مخدرة، (4664) قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (20) متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (28) متهم، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (368) دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (26007) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص (50) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.

أخبار تهمك

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل- نجم بيراميدز يغادر مباراة المصري للإصابة

منذ ربع ساعة

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 21 ساعة

الموت يفجع المخرج خالد يوسف.. تفاصيل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 4 ساعات

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ حوالي 3 ساعات

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

07:26 م

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات