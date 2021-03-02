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بروتوكول تعاون في مجال التدريب بين نقابة الإعلاميين والوطنية للإعلام

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:26 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
ميسون أبو الحسن
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وقعت اليوم الثلاثاء، نقابة الإعلاميين، والتي يمثلها في التوقيع محجوب سعدة سكرتير عام النقابة، بروتوكول تعاون، مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتي يمثلها في التوقيع الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، وذلك بحضور النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، وأمين صندوق النقابة خالد فتوح. 

ويشمل بروتوكول التعاون فب مجال التدريب الإذاعي والتليفزيوني في مجالات التقديم التليفزيوني، والإعداد، وكتابة الاسكربيت، والإخراج، والمونتاج، وتحرير النشرات، والمراسلة الإعلامية.

يأتي هذا البروتوكول بين الجهتين، للتأكيد على التطوير المستمر، ورفع كفائة أداء الإعلاميين العاملين ف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، بغية تقديم أفضل رسالة إعلامية، تليق بالمتلقي المصري والعربي.

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نقابة الإعلاميين محجوب سعدة طارق سعدة الوطنية للإعلام الفجر

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